مناشدة عاجلة من وزارة الصحة للمواطنين

ناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالحصول على المعلومات التي تخص الرأي العام من مصادرها الرسمية، نافيًا الاشتباه في إصابة سيدة بفيروس كورونا بعد عودتها من العمرة.



وأكد "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن كل ما أثير بشأن وجود إصابة وحيدة بفيروس كورونا في السويس غير صحيح.



وأشار متحدث الصحة، إلى أنه تم إرسال إجراءات وقائية لجميع المدارس للوقاية من أي شبهة إصابة بفيروس كورونا.

