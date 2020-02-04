Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:27 م
Advertisements
ميسي وأبيدال
ميسي وأبيدال
علاء خليف
Advertisements
اشتعلت الأجواء داخل جدران نادي برشلونة الاسباني، بعد تصريحات الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الرياضي الحالي للبرسا وحديثه عن أسباب الإطاحة بالمدرب الاسباني ارنستو فالفيردي، ومفاوضات النادي الكتالوني مع ليونيل ميسي لتمديد تعاقده مع الفريق في الفترة الحالية، والرد الناري من النجم الأرجنتيني على تلك التصريحات.

أبيدال يتحدث عن أسباب الإطاحة بـ"فالفيردي" من برشلونة:
أكد الفرنسي إيريك أبيدال أن اللاعبين كانوا السبب الرئيسي وراء رحيل "فالفيردي" عن تدريب فريق برشلونة خلال الفترة الماضية وقال: " كان هناك العديد من اللاعبين غير راضين عن فالفيردي، وبعض اللاعبين لم يتدربون بجدية ولم يبذلوا عرقًا في التدريبات والمباريات، بالإضافة لوجود أزمة في التواصل بين المدرب واللاعبين على المستوي الداخلي".

وأضاف: " بحس اللاعب السابق شعرت بوجود مشاكل داخلية بين المدرب و اللاعبين وعلى الفور تحدثت مع إدارة النادي وطلبت سرعة رحيل "فالفيردي" عن تدريب الفريق الكتالوني، وهو ما حدث بالفعل وتم التعاقد مع كيكي سيتين، والذي أعتقد أنه يمتلك " DNA" الفريق خاصة وأنه يلعب بالطريقة التي اعتادنا عليها داخل الكامب نو".

كما تطرق "أبيدال" للحديث عن مفاوضات برشلونة لتمديد عقد ليونيل ميسي قائلا: " تحدثنا مع ميسي بشأن تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، وأنا متفائل بشدة لأننا لدينا أفضل لاعب في العالم"، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني سعيد داخل قلعة "كامب نو" وأنه سيتم التوصل إلي اتفاق قريب معه لتمديد تعاقده قبل نهاية الموسم الحالي.

ميسي لـ"أبيدال": عندما تتحدث عن اللاعبين يجب تحديد الأسماء!
جاء رد ليونيل ميسي على تصريحات "أبيدال" قاسيًا بعض الشيئ حيث قال النجم الأرجنتيني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" تعليقا على تصريحات السكرتير الرياضي للبرسا: " لا أحب هذه الأشياء أو التحدث في هذه الأمور بتلك الطريقة لكن يجب علي كل شخص أن يكون مسؤولا عن مهامه وقرارته".

وأكمل تصريحاته: " يعرف اللاعبين دورهم جيدًا داخل الملعب، وعندما يكون هناك تقصير نكون أول من يعترف بذلك، ولذلك يجب على إدارة النادي العناية بالقرارات التي يتخذونها، وحينما يتم الحديث عن مشكلة بين اللاعبين، يجب تحديد الأسماء، فتجاهل ذكرها يسيء إلى الجميع ويضاعف من فرص نشر الأكاذيب والقصص غير الصحيحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي وأبيدال ميسي اليوم ميسي ليونيل ميسي تفاصيل شجار ميسي تفاصيل أزمة ميسي تصريحات ميسي تصريحات أبيدال الان برشلونة إريك أبيدال أخبار برشلونة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة

منذ ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. انتكاسة جديدة تضرب رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ ساعة و نصف

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 3 ساعات

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبري يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot

منذ حوالي 4 ساعات

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ ساعتين و 28 دقيقة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ ساعة و 18 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجتك عندنا | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت natiga الاعدادية في 23 محافظة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم وموقع الوزارة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

برشلونة يتجاهل مماطلة فالفيردي بشأن تجديد العقد.. ويحدد 3 أسماء لخلافته

إبيدال ممتدحًا ميسي: لا يتحدث كثيرًا بل يظهر كل شئ بالميدان.. وهو مثال للقائد

أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. ميسي يطالب بضم المرعب وبيع المنبوذ وريال مدريد يقدم صفقة عملاقة للبرسا

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بعودة صديقه للبرسا من أجل التجديد وصفقة القرن مهددة بالضياع بسبب ريال مدريد

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلق تصريحات نارية ويكشف عن المدرب الجديد وصفقة القرن ومحمدصلاح يحسم مصيره من الانتقال للبرسا

أخبار برشلونة: ميسي يطالب برحيل نجم البرسا والموافقة على بيع المايسترو وأزمة كبري تضرب برشلونة و

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status