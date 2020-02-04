تعرف على موعد ومكان جنازة الراحلة نادية لطفي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض، نقلت على إثره للعناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث أصيب نادية لطفي بمرض الالتهاب الرئوي الحاد.





وستقام جنازة الراحلة نادية لطفي غدا الموافق الأربعاء بمسجد مستشفى المعادي العسكري ظهرا.





جدير بالذكر أن آخر ظهور لنادية لطفي منذ أيام قليلة عندما ظهرت فى فيديو لنعي صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي التي توفت منذ أيام قليلة، وأعربت نادية عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة صديقتها.