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الحرية والتغيير في السودان: لا علم لنا بلقاء البرهان مع نتنياهو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أن لا علم لها بلقاء رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،ولم يتم التشاور معهم في أي وقت سابق.


وأضافت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، مساء الثلاثاء: "نؤكد أننا مع حق الشعب الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة".

والإثنين، غادر الفريق أول عبدالفتاح البرهان العاصمة السودانية الخرطوم، متوجهاً إلى كمبالا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، حيث استغرقت ساعات.

وأصبح البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، حين كان وزيرا في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".

وأكد البرهان، في بيان، أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، الإثنين، موضحا: "قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب".

وأشار  إلى أن موقف الخرطوم من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة "سيبقى وسيظل حازما".

وتابع أن مسؤولية مناقشة العلاقات السودانية الإسرائيلية وتطويرها تقع على عاتق السلطات المعنية لا غيرها.

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو لقاء قوى الحرية والتغيير السودان البرهان

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