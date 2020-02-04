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النيابة تبحث الاستئناف على قرار إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:23 م
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ارشيفية
ارشيفية
طارق حافظ
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تبحث النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، لصالح المراسل الشاب شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، قرر صباح اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من "أبو زيد" على قرار حبسه لمدة 45 يوم، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، وإهانة وزارة الداخلية، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بتدابير إحترازية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت في وقت سابق، تجديد حبس المراسل شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، لمدة 45 يوم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما اتهمته بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر، بقصد تكدير السلم العام في إطار تنفيذ أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة ومؤسساتها، ونشر فيديو يسخر فيه من الشرطة.

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في وقت سابق، بتأييد حبس شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" لمدة 6 أشهر حضوريا في اتهامه بالإساءة لجهاز الشرطة.
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الكلمات المفتاحية

جنايات القاهرة النيابة العامة المعارضات التحقيقات

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