Advertisements
Advertisements
Advertisements

مطالبات بمحاكمة "سالفيني" بسبب مزاعم خطفه مهاجرين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:10 م
Advertisements
ماتيو سالفيني
ماتيو سالفيني
وكالات
Advertisements
طالبت محكمة خاصة بضرورة محاكمة ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الإيطالي، بسبب احتجازه عشرات الأشخاص على ظهر سفينة تابعة لمؤسسة خيرية في أغسطس الماضي في واحدة من آخر مواجهاته بشأن المهاجرين عندما كان وزيراً لداخلية إيطاليا.



 وتزيد خطوة المحاكمة من الصعوبات القانونية المتزايدة التي يواجهها سالفيني الذي سحب حزبه من الحكومة في أغسطس في محاولة فاشلة لإجراء انتخابات مبكرة أشارت استطلاعات للرأي إلى أنه كان سيكسبها.



وطبقا لوثيقة بالمحكمة اطلعت عليها رويترز طلب القضاة في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية من البرلمان سلطات مواصلة تحقيق مع سالفيني للاشتباه بخطفه 107 مهاجرين على سفينة أوبن أرمز الخيرية الإسبانية. 

وظل المهاجرون في البحر إلى أن أمر الادعاء بمصادرة السفينة وإجلاء من كانوا على متنها.



وتقول وثائق المحكمة إن سالفيني" رفض دون سبب ملائم طلباً أرسلته السفينة إلى مكتبه لتوفير مكان آمن.. متسببا عن عمد في حرمان المهاجرين من حريتهم الشخصية بشكل غير مشروع".



وتتهمه أيضا بالتقاعس عن أداء واجبه القانوني بصفته وزيراً للسماح بنزول المهاجرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهاجرين مطالبات محاكمة ماتيو سالفيني خطف

أخبار تهمك

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتكاسة جديدة تضرب رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ ساعة و 19 دقيقة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ أقل من ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 3 ساعات

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبري يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة

منذ ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ أقل من ساعتين

نتيجتك عندنا | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت natiga الاعدادية في 23 محافظة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم وموقع الوزارة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سفينة إيطالية تحمل مهاجرين عالقة منذ يومين أمام سواحل لامبيدوزا

السلطات الإيطالية تسمح لمهاجرين على سفينة إيطالية بدخول أراضيها

"ماتيو سالفيني" يطلب من سفينة انقاذ مغادرة المياه الإيطالية

أسبانيا ترسل سفينة حربية لمرافقة قارب المهاجرين

أكثر من 10 أشخاص تقطعت بهم السبل بعد قفزهم قبالة ساحل إيطالي

إسبانيا ترسل سفينة لنقل المهاجرين العالقين أمام الشواطئ الإيطالية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status