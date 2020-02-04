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تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:05 م
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ارشيفية
ارشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبدالفتاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "إسراء" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

حبس النيابة العامة التحقيقات إسراء عبدالفتاح

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