تفاصيل لقاء المحافظ مع مجلس إدارة نادي أسوان (فيديو)

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان وبحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ.



وتناول اللقاء سبل دعم النادي وأهم التحديات التي تواجه مسيرة فريق كرة القدم في ظل المنافسات القوية والتي كان أخرها فوزه على نادي الإسماعيلي 2 - 1 ليختتم الفريق جولاته للدور الأول بمباراته مع الاتحاد في الإسكندرية يوم السبت القادم، وقد أكد محافظ أسوان على دعمه لمسيرة النادي الكروية.



ووافق المحافظ على تقديم الدعم في كافة الاحتياجات مع إقامة الفريق ليلة المبارة المقامة على ملعب أسوان بأحد الفنادق التابعة للمحافظة، بجانب التنسيق مع الشركات والمصانع والمشروعات الاستثمارية لمساندة الفريق خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التدخل لدى شركة توزيع الكهرباء للحصول على التخفيض المقرر للأندية في حساب الاستهلاك طبقًا لقانون الرياضة.





ولفت إلى أنه سيتم مخاطبة وزير الشباب والرياضة لتقديم دعم عاجل من الوزارة مع مخاطبة شركة الإستادات للسماح بإقامة مباريات الفريق في الدوري على ستاد أسوان بالمجان أو بتخفيض.



وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة التركيز في المرحلة القادمة والاستمرار في النتائج الإيجابية حتى يدخل الفريق المنطقة الدافئة في ترتيب جدول الدوري الممتاز ما يؤهله لضمان البقاء في دورى الأضواء وبما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.