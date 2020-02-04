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الزمالك VS حرس الحدود.. تاريخ مواجهات طارق العشري مع 3 أندية ضد الفارس الأبيض (أرقام)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:05 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يواجه فريق الزمالك نظيره فريق حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2019 - 2020).

ويتطلع فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز على فريق حرس الحدود وحصد 3 نقاط جديدة للتقدم لمراكز الصدارة بجدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد الفريق العسكري بالمركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويصطدم فريق الزمالك بـ "طارق العشري" المدير الفني لفريق حرس الحدود، والذي سبق وتقابل مع الفارس الأبيض في 16 مباراة سابقة مع 3 أندية (حرس الحدود - انبي - وادي دجلة)، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

سجل لاعبو "العشري" 21 هدفًا في شباك الزمالك، مقابل 22 هدفًا للاعبي الفارس الأبيض.

قاد طارق العشري في 13 مواجهة سابقة ضد الزمالك، فاز الفريق العسكري في 4 مباريات، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل 3 مباريات بين الفريقين.

بينما قاد "العاشري" فريق انبي في 4 مباريات ضد الزمالك فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما ولم يخسر أي مباراة، وخاض مباراة وحيدة ضد الفارس الأبيض خلال قيادته لفريق وادي دجلة موسم 2017 - 2018 وخسرها بهدف نظيف.

لم يفز طارق العشري خلال آخر 4 مباريات ضد الزمالك، حيث تعادل في مباراتين وخسر مباراتين، ويرجع آخر انتصار له على الفارس الأبيض إلي 10 أبريل 2017 أي منذ 3 سنوات تقريبا خلال قيادته فريق انبي بالجولة 24 من الدوري الممتاز، وقاد الفريق البترولي للفوز بنتيجة 2-0.

وقاد "العشري" فريق حرس الحدود في 15 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا، يحتل الفريق تحت قيادته المركز العاشر بالدوري برصيد 18 نقطة.

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