"تحيا مصر".. أول تصريح من الصيادين العائدين من اليمن

أشاد أحد الصيادين المحتجزين باليمن، بعد عودته إلى أرض الوطن، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الحمد لله إننا رجعنا مصر تاني بفضل الرئيس السيسي، والقيادة السياسية، تحيا مصر".



وأضاف الآخر: "لولا الرئيس السيسي مكناش عرفنا نرجع مصر تاني، محدش يعرف يوصف إحساسه بإنه راجع مصر تاني"، متابعَا: "مصر متنساش أهلها أبدًا، وأول ما عرفنا إننا راجعين صلينا شكر لربنا".



وكانت قد نجحت السلطات المصرية في إعادة 32 صيادًا مصريًا محتجزين في اليمن.

