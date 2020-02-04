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"تحيا مصر".. أول تصريح من الصيادين العائدين من اليمن
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:06 م
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أمنية فوزي
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أشاد أحد الصيادين المحتجزين باليمن، بعد عودته إلى أرض الوطن، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الحمد لله إننا رجعنا مصر تاني بفضل الرئيس السيسي، والقيادة السياسية، تحيا مصر".
وأضاف الآخر: "لولا الرئيس السيسي مكناش عرفنا نرجع مصر تاني، محدش يعرف يوصف إحساسه بإنه راجع مصر تاني"، متابعَا: "مصر متنساش أهلها أبدًا، وأول ما عرفنا إننا راجعين صلينا شكر لربنا".
وكانت قد نجحت السلطات المصرية في إعادة 32 صيادًا مصريًا محتجزين في اليمن.
وأضاف الآخر: "لولا الرئيس السيسي مكناش عرفنا نرجع مصر تاني، محدش يعرف يوصف إحساسه بإنه راجع مصر تاني"، متابعَا: "مصر متنساش أهلها أبدًا، وأول ما عرفنا إننا راجعين صلينا شكر لربنا".
وكانت قد نجحت السلطات المصرية في إعادة 32 صيادًا مصريًا محتجزين في اليمن.
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