خبير عسكري: الثوابت المصرية تتمثل في إقامة دولة فلسطينية (فيديو)

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إن قضية فلسطين هي قضية مصر الأولى، والثوابت المصرية في هذه القضية تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس.



وتابع الخبير العسكري، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فترة حكم الإخوان شهدت بعض المشاكل بين مصر وقطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر وجدت 4 آلاف نفق في الـ14 كيلومترا مع مصر، وهذا كان تحدي كبير للدولة المصرية، ولكن الفترة الأخيرة بدأت حركة حماس تضبط الأنفاق بصورة كبيرة، واستطاع الجيش المصري تدمير هذه الأنفاق.



ولفت إلى أن مصر شهدت 1300 عملية خلال 3 سنوات في سيناء بسبب الأنفاق، ولكن بعد فرض السيطرة على الإنفاق، انخفضت العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ.



