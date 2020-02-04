Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير عسكري: الثوابت المصرية تتمثل في إقامة دولة فلسطينية (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إن قضية فلسطين هي قضية مصر الأولى، والثوابت المصرية في هذه القضية تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس.

وتابع الخبير العسكري، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فترة حكم الإخوان شهدت بعض المشاكل بين مصر وقطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر وجدت 4 آلاف نفق في الـ14 كيلومترا مع مصر، وهذا كان تحدي كبير للدولة المصرية، ولكن الفترة الأخيرة بدأت حركة حماس تضبط الأنفاق بصورة كبيرة، واستطاع الجيش المصري تدمير هذه الأنفاق.

ولفت إلى أن مصر شهدت 1300 عملية خلال 3 سنوات في سيناء بسبب الأنفاق، ولكن بعد فرض السيطرة على الإنفاق، انخفضت العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر غزة اللواء محمد الشهاوي القضية الفلسطينية

أخبار تهمك

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

First semester.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ ربع ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ أقل من ساعتين

قبل الجميع | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط.. اضغط هنا وشاهد ملف natiga assiut الآن

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ ساعة و نصف

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ أقل من 5 دقائق

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبري يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot

منذ ساعتين

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ 37 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ أقل من ساعتين

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ أقل من ساعتين

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ 9 دقائق

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ أقل من ساعة

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ ساعة الا ربع

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

حماس تتلقى دعوة مصرية لإجراء المصالحة الفلسطينية

قيادي فلسطيني: قطر تدعم حماس لعرقلة إنهاء الانقسام

قطر تدعم حماس للتأثير مواقفها بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني

"الشهاوي": مصر لديها خبرة قتالية في كافة أنواع الحروب

خبير عسكري: مصر تحارب منتخب العالم للإرهاب (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

09:27 م

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status