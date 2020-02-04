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محمد هنيدي ينضم لـ"tik tok" ويطلق الفيديو الأول له
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:14 م
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شيماء عطية
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انضم الفنان محمد هنيدي، لتطبيق الفيديوهات العالمي "tik tok"، منذ قليل، طارحًا أول فيديو ساخر له، والذي بشر فيه جمهوره بسنة بيضاء، ساخرا "أن ماسك شنبي علشان ميقعش".
واستطاع هنيدي خلال ساعات قليلة الحصول على أكثر من ١٠٠ ألف متابع، وأكثر من ٩٥ ألف إعجاب، وقام بمتابعة ٣ صفحات أحدها سكرين مكس.
واستطاع هنيدي خلال ساعات قليلة الحصول على أكثر من ١٠٠ ألف متابع، وأكثر من ٩٥ ألف إعجاب، وقام بمتابعة ٣ صفحات أحدها سكرين مكس.
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