أسعار الذهب تواصل الخسائر بنهاية التعاملات اليوم





استمرت أسعار الذهب في تحقيق الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وتعرض سعر الذهب للضغط من قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، وتعافي البورصة الأمريكية، بدعم من ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر الماضي مسجلة أكبر وتيرة زيادة في عام ونصف.









وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1555.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ جلسة 16 يناير.





وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.6 بالمائة لتسجل 1551.96 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 97.957.