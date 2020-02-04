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الدفاع الروسية تنفي قصف الشرطة العسكرية من فصائل موالية لتركيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:56 م
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بوابة الفجر
وكالات
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نفى المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الثلاثاء، صحة التقارير الإعلامية حول تعرض أفراد الشرطة العسكرية الروسية بريف حلب للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا.

ولفتت القناة التركية "تي أر تي"، إلى أن القوات التركية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الغربي والشمالي قصفت مواقع للجيش السوري، منها نقطة سلحب ومطار جب الرملة وهو مطار عسكري تابع لقوات الجيش السوري.

وأشارت إلى أن النقطة التركية الموجودة في مارع في ريف حلب الشمالي، استهدفت كذلك مواقع لمسلحين أكراد في تل رفعت، لافتة إلى أن ذلك جاء في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي للجيش السوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان أعلن في وقت سابق اليوم، أن جيش بلاده لن يوقف عملياته العسكرية في إدلب بل سيواصلها "بنفس الحزم"، مشيرا إلى أن تركيا لا ترغب بالدخول في نزاع مع روسيا في المرحلة الحالية.

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وزارة الدفاع الروسية قصف فصائل تركية المدفع السوريا

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