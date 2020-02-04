natiga ظهرت الآن نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف برقم الجلوس فقط benisuef

ظهرت الأن نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكنك الحصول على جميع درجاتك في المواد التي اختبرتها والنسبة المئوية، من خلال اللينكات والروابط التي ننشرها من خلال موقعنا الفجر، وننشر لكم روابط مجانية وسريعة للدخول مباشرة على الموقع للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف.





نتابع معكم تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف على البوابة الإلكترونية التعليمية للمحافظة benisuef.moe.gov.eg برقم الجلوس والاسم، حيث ستُعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بدرجات المواد الدراسية كما سنستعرض معكم في تحديثات لهذا التقرير المجموع المتوقع لدخول ثانوي، فقد انتهت عملية التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات امتحانات الطلاب والطالبات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بأريحية دونما شيئ يُعكر صفوها، وقد صرحت الأستاذة سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بأن المراجعة تمت بدقة وشفافية، وحالياُ الكنترولات على وشك الانتهاء من رصد الدرجات وإعداد الكشوف التي ستُعرض على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لاعتمادها خلال ساعات.





ومن الجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية لنسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي تتراوح ما بين 70% إلى 75 %، بنسبة نجاح 72.8%، وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف سيتم اعتمادها على الفور من المحافظ، وسيتم عقب ذلك رفعها وتحميلها على البوابة الإلكترونية التعليمية بمحافظة بني سويف، وحينها يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة الاستعلام ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للتيرم الأول 2019-2020، عن طريق البوابة الإلكترونية التعلمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، ويتم الاستعلام برقم الجلوس والاسم فقط.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف البوابة الإلكترونية التعليمية برقم الجلوس والاسم

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال حدث ضغط على البوابة الإلكترونية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتعطل موقع النتائج نتيجة لكثافة الزيارات على الموقع، فيمكم لطلاب وطالبات المحافظة ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس، وسنعمل جاهدين على الرد على تعليقاتكن بالنتيجة كاملة بالدرجات، ولا يفوتنا خالص أمانينا للجميع بالتوفيق والنجاح.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 على البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف





ترتيب الإدارات التعلمية بمحافظة بني سويف حسب نسبة النجاح للعام الماضي

ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سيوف يتبعها سبعة إدارات تعليمية، وقد تفوقت في نتيجة العام الماضي إدارة بني سويف التعليمية حيث تخطت نسبه نجاح طلابها 88% أما عن ترتيب الإدارات التعليمية العام الماضي فجاءت كالتالي:





إدارة بني سويف بنسبة نجاح 88.46 %.

إدارة ببا بنسبة نجاح 77.15 %.

إدارة ألواسطي بنسبة نجاح 72.89 %.

إدارة ناصر بنسبة نجاح 67.93 %.

إدارة اهناسيا بنسبة نجاح 67.80 %.

إدارة سمسطا بنسبة نجاح 66.44 % .

إدارة الفشن بنسبة نجاح 59.47 %.



