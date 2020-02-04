عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ستينج"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:48 م
Advertisements
ستينج
ستينج
رباب مصطفي
Advertisements
نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له من كواليس أغنيته الجديدة" ستينج" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

حيث علق"رمضان"قائلا":هل أنتم مستعدون..غدا غلي قناتي علي اليوتيوب ثقة في الله نجاح".

"كازانوفا"

طرح الفنان محمد رمضان أغنية "كازانوفا" منذ أيام، على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يويتوب"، والذي تعاون من خلالها مع المخرج كريم الحسيني.

من جانب آخر، يعكف رمضان على تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني البرنس، ولقد انتهى من تصوير بعضها ويعتبر ثاني تعاون بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في الأسطورة.

ويضم البرنس نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.
محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ستينج"
محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ستينج"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان رمضان 2020 افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي

منذ 42 دقيقة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

منذ 12 دقيقة

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

منذ 9 دقائق

تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي

منذ 43 دقيقة

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ أقل من 5 دقائق

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

منذ ساعة و 25 دقيقة

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

منذ ربع ساعة

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 8 ساعات

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عبدالعزيز مخيون ينضم لمسلسل "البرنس"

احمد داش يتعرض لحادث سير.. ووالدته: "اللهم لا اعتراض"

محمد سامي يصور "البرنس" ويكتب الحلقات الأخيرة

المخرج محمد سامي يصور "البرنس" ويكتب الحلقات الأخيرة

بعد ساعتين من طرحه.. كليب محمد رمضان الجديد "كازانوفا" يحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

من داخل السيارة.. محمد رمضان يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الشرطة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

09:14 م

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

07:58 م

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

09:11 م

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status