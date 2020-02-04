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صلاح عبدالله يرثي الراحلة نادية لطفي بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:47 م
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نادية لطففي
نادية لطففي
رشا عادل
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نعى الفنان المصرية صلاح عبد الله، الفنانة نادية لطفي التي رحلت صباح اليوم عن عمر يناهز82 بعد وكعة صحية تعرضت لها بعد أيام قليلة من من أحتفالها بعيد ميلادها.

ونشر صلاح، صورة للراحلة نادية لطفي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"الحلوة روحًا وقلبًا وعقلًا وعشقًا لوطنها ولأهلها ولكل زملائها الحِلوة هتفضل حلوة في قلوبنا وعيونا وفي ذاكرة الوطن والفن الحِلوة بولا محمد نادية لطفي تسألكم الدعاء".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات حزينة، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة" وأضاف آخر رحمها الله واسكنها فسيح جناته"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"رحلت جميلة الجميلات".
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