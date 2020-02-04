أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020"، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.
وسجل "الذهب"، "عيار
12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية
تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل
الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في
السوق الكويتي.
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
47.23
|
14.43
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29
|
13.23
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.33
|
12.63
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42
|
10.83
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55
|
8.42
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.61
|
7.22
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.469
|
448.92
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58
|
101.05
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939
|
14.435
|
اسعار كيلو الذهب
أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
29
يناير
|
8.32
|
10.70
|
12.48
|
14.26
|
28
يناير
|
8.33
|
10.71
|
12.50
|
14.26
|
27
يناير
|
8.36
|
10.75
|
12.54
|
14.34
|
26
يناير
|
8.49
|
10.92
|
12.74
|
14.56
|
25
يناير
|
8.45
|
10.87
|
12.68
|
14.49