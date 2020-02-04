يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020"، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.







أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت





دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار كويتي عيار الذهب 47.23 14.43 اسعار الذهب عيار 24 43.29 13.23 سعر الذهب عيار 22 41.33 12.63 اسعار الذهب عيار 21 35.42 10.83 اسعار الذهب عيار 18 27.55 8.42 سعر الذهب عيار 14 23.61 7.22 سعر الذهب عيار 12 1.469 448.92 اسعار أوقية الذهب 328.58 101.05 اسعار جنيه الذهب 46.939 14.435 اسعار كيلو الذهب

أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت



