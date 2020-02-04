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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:45 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020"، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت

 

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت  في الأيام السابقة في السوق الكويتي.


 أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت


 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

47.23

14.43

اسعار الذهب عيار 24

43.29

13.23

سعر الذهب عيار 22

41.33

12.63

اسعار الذهب عيار 21

35.42

10.83

اسعار الذهب عيار 18

27.55

8.42

سعر الذهب عيار 14

23.61

7.22

سعر الذهب عيار 12

1.469

448.92

اسعار أوقية الذهب

328.58

101.05

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.435

اسعار كيلو الذهب

 

أسعار اليوم الذهب الثلاثاء 4-2-2020 في الكويت

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

29 يناير

8.32

10.70

12.48

14.26

28 يناير

8.33

10.71

12.50

14.26

27 يناير

8.36

10.75

12.54

14.34

26 يناير

8.49

10.92

12.74

14.56

25 يناير

8.45

10.87

12.68

14.49

 

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