اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

بدأ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لسنة 2020 التيرم الأول، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية التعليم، ونظرًا لثقل الموقع، ننشر لكم من خلال موقعنا الفجر روابط سريعة للدخول على صفحة تسجيل الأسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة بسهولة.

وبعد طول انتظار تخرج مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتعلن عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالدقهلية الترم الأول، حيث صرح مصدر مسئول بأنه خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن إعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية 2020 نصف العام والإعلان عن نسبة النجاح وأيضا طرق الإستعلام عن النتيجة سواء من خلال شبكة الإنترنت أو من عن موعد إعلان النتيجة بالمدارس، لذلك سوف نرصد لكم من خلال هذا المقال الروابط الرسمية الخاصة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام.





نتيجة إعدادية الدقهلية 2020 الترم الأول

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جميع أعمال الكنترولات الرئيسية من تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات قد انتهت، وقد تم إعداد كشوف الناجحين التي سوف يتم تسليمها إلى جميع الإدارات التعليم التابع لمحافظة الدقهلية، كما أضاف سيادته أيضا أن خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 عن الفصل الدراسي الأول.



