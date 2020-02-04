البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات





أغلقت البورصات الأوروبية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجاهل مخاوف المرحلة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتشار فيروس كورونا.









وشهدت الأسواق العالمية تعافياً ملحوظاً في المعنويات حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بوتيرة كبيرة خلال الجلسة، بعد انخفاضات حادة على خلفية مخاوف تفشي الفيروس الصيني.









وأعلنت شركة "بي.بي" أرباحاً أفضل من المتوقع في مجمل العام الماضي، فيما استقال رئيس شركة "آي.تي" البريطانية بعد عام من التحديات وتسجيل خسائر في العام المالي 2019 قبل خصم الضرائب.





وانكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة بأقل وتيرة في 8 أشهر، فيما استقرت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس المتوقع خلال ديسمبر الماضي.





وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 418.4 نقطة.





وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.5 بالمائة ليسجل 7439.8 نقطة.





وقفز مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.8 بالمائة ليسجل 5935.05 نقطة.





وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.8 بالمائة ليسجل 13281.4 نقطة.





وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 1.1043 دولار.