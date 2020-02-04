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مرور الجيزة: غلق شارع النيل بالدقى جزئيا لمدة 6 ساعات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:40 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق شارع النيل بحي الدقي جزئيا، بسبب أعمال بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب.

وأوضحت الإدارة أن الغلق سيكون جزئيا، إعتبارا من الساعة 12 صباح غد الأربعاء، لمدة 6 ساعات، وسوف ينتهي في الساعة الـ6 صباحا من نفس اليوم، وذلك بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب أمام العقار رقم 124 بشارع النيل بحى الدقى.

وأكدت الإدارة أن الغلق يقتصر على الإتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبرى 6 أكتوبر دون تعطيل للحركة المرورية مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الدقي بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لايجاد حل جذرى لمشكلة الكسور المتكررة لخطوط المياه بالمنطقة المذكورة مشددا علي الإلتزام بالمواعيد المعلنة لإصلاح الكسر وسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها بعد إعادة الشئ لأصله.

وأكد مدير مرور الجيزة، على تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة المرورية.
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب مرور الجيزة شارع النيل الدقي

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