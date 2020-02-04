Advertisements
Advertisements
Advertisements

Dakahlia نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس "رابط مجاني"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:23 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
Dakahlia نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس "رابط مجاني"

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لسنة 2020 التيرم الأول، وننشر لكم روابط الدخول مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجتك، بالأسم ورقم الجلوس فقط.

وبعد طول انتظار تخرج مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتعلن عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالدقهلية الترم الأول، حيث صرح مصدر مسئول بأنه خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن إعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية 2020 نصف العام والإعلان عن نسبة النجاح وأيضا طرق الإستعلام عن النتيجة سواء من خلال شبكة الإنترنت أو من عن موعد إعلان النتيجة بالمدارس، لذلك سوف نرصد لكم من خلال هذا المقال الروابط الرسمية الخاصة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جميع أعمال الكنترولات الرئيسية من تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات قد انتهت، وقد تم إعداد كشوف الناجحين التي سوف يتم تسليمها إلى جميع الإدارات التعليم التابع لمحافظة الدقهلية، كما أضاف سيادته أيضا أن خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 عن الفصل الدراسي الأول.

رابط إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالدقهلية
هناك بعض النوافذ المسئولة عن عرض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2020 للترم الأول والتي سوف نتناولها معكم عبر هذا المقال، حيث يمكن لجميع الطلاب معرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد المقررة عليهم لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى والتربية الفنية والتربية الدينية، لذلك انتظرونا لمعرفة نتيجتك فور إعلانها.

Dakahlia نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس "رابط مجاني"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة الدقهلية موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الدقهلية تالتة اعدادي الشهادة الاعدادية 2020 الشهادة الاعدادية

أخبار تهمك

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

جنون جوارديولا.. عرض نجم مانشستر سيتي للبيع

منذ ساعة و 21 دقيقة

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

natiga | نتيجة نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه نصف الترم موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس | ظهرت الان على موقع مديرية التربية والتعليم dakahliya

منذ 6 دقائق

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة الدقهلية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان لا يصدق نفسه.. قرار مبابي يسعد جماهير ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

زيدان يحدد أولى صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس-رابط مديرية التربيةوالتعليم qalubiaedu.org

ظهرت رسميا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس

فور اعتمادها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

"لينك مباشر" | نتيجه الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس Now

(هات نتيجتك حالا برقم جلوسك) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول (تم اعتمادها رسميا)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

02:33 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status