Dakahlia نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس "رابط مجاني"

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لسنة 2020 التيرم الأول، وننشر لكم روابط الدخول مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجتك، بالأسم ورقم الجلوس فقط.

وبعد طول انتظار تخرج مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتعلن عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالدقهلية الترم الأول، حيث صرح مصدر مسئول بأنه خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن إعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية 2020 نصف العام والإعلان عن نسبة النجاح وأيضا طرق الإستعلام عن النتيجة سواء من خلال شبكة الإنترنت أو من عن موعد إعلان النتيجة بالمدارس، لذلك سوف نرصد لكم من خلال هذا المقال الروابط الرسمية الخاصة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام.





صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جميع أعمال الكنترولات الرئيسية من تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات قد انتهت، وقد تم إعداد كشوف الناجحين التي سوف يتم تسليمها إلى جميع الإدارات التعليم التابع لمحافظة الدقهلية، كما أضاف سيادته أيضا أن خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 عن الفصل الدراسي الأول.





رابط إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالدقهلية