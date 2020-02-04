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خبير اقتصادي: 4500 مصنع متعثر بسبب ثورة 25 يناير

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمصانع المتعثرة منذ 2011، حيث تعثرت؛ بسبب خارج عن إرادتها نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.

وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر بها 4500 مصنع تعثروا بسبب ثورة 25 يناير، منوها بأن هناك الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب تلك الأوضاع.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك غرامات مالية وقعت على المصانع المصرية يتخطى حجمها 100 مليون جنيه؛ لتعثرهم في سداد ما عليهم بسبب أحداث 2011.

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الكلمات المفتاحية

فضائية الحياة برنامج الحياة اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى بدرة

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