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التنمية المحلية: برنامج "مشروعك" وفر 720 ألف فرصة عمل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:58 م
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الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
كساب أحمد
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فال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج "مشروعك" لديه أكثر من 260 مقرا في كافة المحافظات وتعمل هذه المكاتب على استقبال أصحاب المشروعات ومساعدتهم في إعداد دراسة جدوى، والتوجه إلى البنك المناسب وتدريبهم واعطائهم رخصة مؤقتة، لحين استصدار التراخيص المناسبة.

وتابع "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن برنامج مشروعك ساهم في توفير 720 ألف فرصة عمل برأس مال يفوق الـ12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة الفترة المقبلة تعمل على الاهتمام بنوعية المشروعات وليس بعددها.

ولفت إلى أن الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغير من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصادي، لأن المشروعات متناهية الصغر من شانها أن تطور وتصبح متوسطة أو أكبر من ذلك وهذا من شانه أن يدعم الاقتصاد.
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الكلمات المفتاحية

مشروعك فرصة عمل برنامج التنمية المحلية

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