رجاء الجداوي تنعى نادية لطفي "ربنا يجعل مثواكي الجنة"

نعت الفنانة المصرية رجاءت الجداوي، الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم أثر تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثارها المستشفي بالمعادي، ويذكر أنها عانت منذ سنوات من الالتهاب الرئوي.



ونشرت رجاء، صورة للرحلة نادية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"وداعا الحلوه ناديه لطفي انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك ويحسن اليكي ويجعل مثواكي الجنة يارب ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه البقاء لله وحده".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فجاءت جميع التعليقات حزينة، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة" وأضاف آخر"الدوام لله سبحانه الله يرحمها رحمه واسعه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"رحلت الأسطورة الأخيرة".