كليب"طبع الشتا" لساندي يتجاوز النصف مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

حقق فيديو كليب أغنية "طبع الشتا" للفنانة ساندي، نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت النصف مليون عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 48 ساعة من طرحه.

الأغنية ضمن أغاني ألبوم ساندي الجديد"اتنين في واحدة" وهي من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح، وتم عرض الكليب على طريقة vertical video حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقه على أغاني ألبوم بالكامل

وحرصت ساندي، على ابتكار أفكار للألبوم أبرزها عرض جميع أغاني الألبوم على طريقة " الڤيرتيكال ڤيديو" كأول مطربة عربية تنفذ هذه الفكرة، والإضاءة و الألوان و المونتاج بالتعاون مع فريق عمل شركتها glitch، بالإضافة إلى الخطة التوزيعية لإصدار الألبوم تحت إشراف شركة ArpuPlus.





و مدير أعمال ساندي وخبير التوزيع الرقمي للألبومات مصطفى شعبان، حيث أشرف على ألبومات لكبار النجوم أبرزهم عمرو دياب وأصاله.







