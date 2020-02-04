Advertisements
Advertisements
Advertisements

كليب"طبع الشتا" لساندي يتجاوز النصف مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
حقق فيديو كليب أغنية "طبع الشتا" للفنانة ساندي، نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت النصف مليون عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 48 ساعة من طرحه.


الأغنية ضمن أغاني ألبوم ساندي الجديد"اتنين في واحدة" وهي من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح، وتم عرض الكليب على طريقة vertical video حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقه على أغاني ألبوم بالكامل


وحرصت ساندي، على ابتكار أفكار للألبوم أبرزها عرض جميع أغاني الألبوم على طريقة " الڤيرتيكال ڤيديو" كأول مطربة عربية تنفذ هذه الفكرة، والإضاءة و الألوان و المونتاج بالتعاون مع فريق عمل شركتها glitch، بالإضافة إلى الخطة التوزيعية لإصدار الألبوم تحت إشراف شركةArpuPlus.

و مدير أعمال ساندي وخبير التوزيع الرقمي للألبومات مصطفى شعبان، حيث أشرف على ألبومات لكبار النجوم أبرزهم عمرو دياب وأصاله.


جدير بالذكر أن ألبوم"إتنين في واحدة" من انتاج المنتج ميدو منيب، مالك شركة Pause Production، ويضم 8 أغاني متنوع ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام"، كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من ضمن أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ساندي اغانى

أخبار تهمك

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

زيدان يحدد أولى صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نهاية موسم نجم برشلونة كارثة في الكامب نو

منذ 39 دقيقة

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية ٢٠٢٠ نصف الترم موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس "قريباً" | الآن now

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رسميًا.. ساندي تتعاقد مع ميدو منيب لإنتاج ألبومها الجديد (صور)

تفاصيل تعاقد مي سليم مع Pause Production لإنتاج أعمالها الغنائية (صور)

ساندي تسابق الزمن مع ميدو منيب للإنتهاء من ألبومها الجديد

تامر عاشور وساندي في حفل بنادي "إيروسبورت" 8 نوفمبر المُقبل

"بتي شيرت أخضر".. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ياسمينا العلواني تتعاون مع سلمى رشيد في "قلبي عندك"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:15 م

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

04:09 م

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

زيدان يحدد أولى صفقات ريال مدريد الصيفية

05:24 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status