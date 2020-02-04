قيس سعيّد يستقبل الفخفاخ للإطلاع على مستجدات مسار تكوين الحكومة

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020 بقصر قرطاج، إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة.

وتناول اللقاء تفاعل الأحزاب مع الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، وآخر المستجدات المتعلقة بالتشاور مع ممثلي الأحزاب ضمن مسار تكوين الحكومة.

ويذكر بأن الإجتماع الذي عقده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، برؤساء و ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، كان قد ا نتهى مساء أمس الإثنين 03 فيفري 2020، دون المصادقة على الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي.





وشارك في الإجتماع نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وسليم العزابي أمين عام حركة تحيا تونس، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، وعدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وعلي الحفصي امين عام حركة نداء تونس، وريم محجوب عن آفاق تونس.