إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، لاعب كرة القدم، محمود تريزيجة نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا، داخل مكتبها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.





ومن جانبها، وقعت "عبدالدايم"، للاعب محمود تريزيجة، على تي شيرت، "أستون فيلا"، مقدمه له الشكر، وتلبيه دعوة المعرض ليكون احدا سفراء الدورة الـ51.





ومن المقرر أن يلتقي "تريزيجة"، مع جمهور وراد المعرض بعد قليل في ندوه بقاعة السينما، ليتحدث عن مشواره في عالم كرة القدم، وأهم المحطات التي مر بيها.



