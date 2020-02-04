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إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:22 م
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محمود تريزيجيه مع وزيرة الثقافة
محمود تريزيجيه مع وزيرة الثقافة
سعد نبيل
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استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، لاعب كرة القدم، محمود تريزيجة نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا، داخل مكتبها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

ومن جانبها، وقعت "عبدالدايم"، للاعب محمود تريزيجة، على تي شيرت، "أستون فيلا"، مقدمه له الشكر، وتلبيه دعوة المعرض ليكون احدا سفراء الدورة الـ51.

ومن المقرر أن يلتقي "تريزيجة"، مع جمهور وراد المعرض بعد قليل في ندوه بقاعة السينما، ليتحدث عن مشواره في عالم كرة القدم، وأهم المحطات التي مر بيها.

ووقع اختيار القائمين على معرض الكتاب هذا العام على ٥ سفراء هم: الفنان التشكيلي أحمد مصطفى، والدكتور زاهى حواس، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ولاعب المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، والمهندس هاني عازر

يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.

ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
إيناس عبدالدايم توقع للاعب كرة القدم محمود تريزيجة على تي شيرت "أستون فيلا"
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الكلمات المفتاحية

وزير الثقافة نادي أستون فيلا محمود تريزيجة ختام معرض الكتاب حمدان تريزيجة نجم منتخب مصر

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