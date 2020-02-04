وزير الثقافة تكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمؤتمر صحفي (صور)

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عن تفاصيل الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، حيث أعلنت أن اليونان ستكون ضيف شرف الدورة الـ52، معربة عن أملها في إطالة مدة المعرض.





وأكدت عبد الدايم على المشاركة المتميزة للسنغال التي حلّت ضيف شرف دورة معرض الكتاب الحالية، التي جاءت في إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.





ومن جانبه، صرح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه تم استحداث إعلان دولة ضيف شرف معرض الكتاب فى دورته المقبلة، وسلّمت السنغال ضيف شرف الدورة الحالية، علم معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى اليونان ضيف شرف الدورة المقبلة.





وأشاد هيثم الحاج بتميز الدورة الحالية لمعرض الكتاب على مدار تاريخه، من حيث الإقبال الجماهيرى منذ انطلاق الفعاليات.





وفي هذا السياق، سلّم سفير السنغال إيلي سايبي علم معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى سفير اليونان نيكولاس جاريليدس.





وتوجه سفير السنغال إيلي سايبي بشكره لمصر حكومةً وشعبًا على استضافة بلاده كضيف شرف الدورة الحالية والترحيب من الجمهور المصري ، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر.

كما أعرب سايبي عن شكره لوزارة الثقافة التي قدمت التسهيلات اللازمة لمشاركة السنغال في المعرض وتقديم الأفكار المختلفة.

ومن جانبه، توجه سفير اليونان نيكولاس جاريليدس، بالشكر لمصر على اختيار بلاده كضيف شرف الدورة المقبلة من معرض الكتاب.





وأشار جاريليدس إلى أهمية معرض الكتاب بوصفه حدث ثقافي يوفر فرصة جيدة لتبادل الأفكار الثقافية بين مختلف الدول.





واقيمت الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "مصر افريقيا ثقافة التنوع" بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف. وقد تم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام.





وتضم الدورة الحالية 808 أجنحة عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.





وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تم إطلاق تطبيق إلكتروني يساهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.



