حريق بمصنع زجاج في الدقهلية ووقوع 3 مصابين

أصيب 3 عمال، اليوم الثلاثاء، على إثر نشوب حريق بمصنع للزجاج بقرية جراح التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء بالدقهلية يفيد بورود بلاغ حريق بمصنع زجاج بقرية جراح التابعة لمركز أجا.



وهرعت قوات الحماية المدنية والإطفاء ومباحث مركز أجا للمكان وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.



وبالفحص تبين إصابة كل من: محمد عبدالباقى العلايلي 26 سنة عامل مصاب بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الأولى، ومصطفى محمود ربعة 19 سنة عامل مصابا باختناق وحروق، وأحمد علي المهدي 21 سنة عامل مصاب بجرح طوله 3 سم بالقدم الأيسر، وجميعهم مقيم جراح مركز أجا محافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى أجا المركزي لتقديم العلاج اللآزم لهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار انتداب خبراء الأدلة الجنائية والحريق لبيان سبب الحريق.

