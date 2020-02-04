Advertisements
Advertisements
Advertisements

حريق بمصنع زجاج في الدقهلية ووقوع 3 مصابين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:59 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
أصيب 3 عمال، اليوم الثلاثاء، على إثر نشوب حريق بمصنع للزجاج بقرية جراح التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء بالدقهلية يفيد بورود بلاغ حريق بمصنع زجاج بقرية جراح التابعة لمركز أجا.

وهرعت قوات الحماية المدنية والإطفاء ومباحث مركز أجا للمكان وتمكنت القوات من  السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين إصابة كل من: محمد عبدالباقى العلايلي 26 سنة عامل مصاب بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الأولى، ومصطفى محمود ربعة 19 سنة عامل مصابا باختناق وحروق، وأحمد علي المهدي 21 سنة عامل مصاب بجرح طوله 3 سم بالقدم الأيسر، وجميعهم مقيم جراح مركز أجا محافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى أجا المركزي لتقديم العلاج اللآزم لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار انتداب خبراء الأدلة الجنائية والحريق لبيان سبب الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع زجاج مصابين حوادث حريق

أخبار تهمك

الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب

منذ ساعة و 16 دقيقة

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ أقل من ساعة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ 40 دقيقة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ 33 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:09 م

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

04:00 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status