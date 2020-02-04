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بعد أيام من صفقة القرن.. الاتحاد الأوروبي يصدم إسرائيل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:55 م
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الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وذلك بعد أيام من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اعتبر الفلسطينيون أنها تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي غوسيب بوريل، إن المقترح الأمرسكي للسلام في الشرق الأوسط، "لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا"، مضيفًا: "ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

 

وأعلنت جامعة الدول العربية، بعد اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، السبت، "رفض خطة السلام الأمريكية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أنها "تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتضمن الخطة استمرار السيطرة الاسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية.

 

وكانت إسرائيل، قد تعهدت بالحد من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات وهي الفترة الممنوحة للجانب الفلسطيني كي يقر الدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لتطبيق الخطة.

 

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الكلمات المفتاحية

صفقة القرن حدود 67 الاتحاد الاوروبي اسرائيل

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