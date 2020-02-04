



رابط سريع موقع بنك المعرفة المصري Studg11.emis.gov.eg من هنا نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 الترم الأول بالرقم القومي والكود عبر موقع وزارة التربية والتعليم





نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 من أكثر ما يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوية ليكون اليوم الأحد الموافق 2-2-2020، حيث قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة يوم أمس، ويبحث الطلاب الآن عن موقع استعلام نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، حيث ستكون النتيجة متاحة من خلال بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم.





نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية لجميع الطلاب، وقد تم إرسال النتائج إلى المركز القومى للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي تم تحديده، حيث سيتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتيجة أولي وثانية ثانوي بالرقم القومي وكلمة السر المخصصة لكل طالب، والتي تضمن سرية البيانات، وهو الأمر الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم ضمن منظومة الثانوية العامة الجديدة.





نتيجة الصف الأول الثانوي 2020

كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوية قد بدأت في 11 يناير الماضي بمادة اللغة العربية، وانتهت يوم 23 يناير بمادة الكيمياء، وقد تم الانتهاء من تصحيح ورصد كافة درجات الطلاب واعتماد النتيجة من المحافظ، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلي أن نتيجة أولي ثانوي 2020 سيتم إعلانها في المدارس التابع لها الطالب اليوم الأحد، حيث سيحصل الطالب على النتيجة من خلال التواجد بالمدرسة كما حددت الوزارة.





نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة ثانية ثانوي 2020، حيث خاص الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عبر نظام التابلت، وقد بدأت أمتحانا الترم الاول للصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير بمادة اللغة العربية، وانتهت يوم 22 يناير بمادة الكيمياء بالنسبة للشعبة العلمية، وبمادة الجغرافيا بالنسبة للشعبة الأدبية، وقد أشارت الوزارة إلي أن الطلاب الذين لم يأدوا امتحانات الفصل الدراسي إلكترونياً، وتم تأدية الامتحان ورقياً، سيتم إعلان النتائج من خلال المدارس في وقت لاحق.





رابط استعلام نتيجة أولي وثانية ثانوية 2020

حددت وزارة التربية والتعليم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020، والتي سيتم إعلانها اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك عبر الخطوات التالية:





- الدخول عبر الرابط Studg11.emis.gov.eg





- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال “الكود”.





- الضغط على أيقونة “تحميل مؤشر الأداء”.





وسنقوم بمتابعة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بالرقم القومي عبر بنك المعرفة المصري، وموقع وزارة التربية والتعليم، وتوضيح كافة المستجدات حتى يحصل جميع الطلاب على النتيجة.









تسود حالة من القلق والتوتر على جميع الطلاب بمختلف محافظات مصر مع أقتراب موعد إعلان نتيجة ثانية ثانوي.





لم يتم تفعيل رابط موقع نتيجة الصف الثاني الثانوي حتى الآن حسب الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم، وفور تفعيل الموقع، سنقوم بتوضيح ذلك لحضراتكم مباشرة.





أعلنت وزارة التربية والتعليم الآن عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوي الترم الاول 2020، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة باستخدام الرقم القومي والكود.





تسود حالة من البهجة والسعادة على طلاب الصف الثاني الثانوي بعدما تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث حصل عدد كبير من الطلاب على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لامتحانات الصف الثاني الثانوي.



