Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:39 م
Advertisements
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
Advertisements
نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صورًا لمحادثات عن شخص قطري يدعى "أبوسنيدة" يحاول استغلاله لإحداث فتنة في مصر.

وجاء نص الرسائل بتاريخ 9 يوليو و10 يوليو لكن الغريب أن اليوم في كلا التاريخين كان يوم الثلاثاء في السؤال والرد مما يثير التكهنات الشديدة حول فبركة هذه المحادثات من الأساس.

وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا أكد فيها أنه تلقى تهديدات بالقتل من قطر وهناك خطة مدبرة لاستغلاله لإشعال الفتنة في مصر.

 

وأوضح أنه حالة عدم وجود الضمانات الأمنية المطلوبة من الحكومة القطرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي فسوف يصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية

 

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بالزمالك: "أنا أتعامل مع الموقف كمسؤول ورئيس نادي وليس كواحد من الجماهير.. أعلم أن الجماهير تتعامل مع الموقف بمشاعر المشجع ولكن أفعل ذلك من أجل حماية الفريق".

 

وأضاف مرتضى: "غدًا سيتم حسم الأمر بشكل نهائي بخصوص التعهد الأمني والمشاركة في السوبر الإفريقي ضد الترجي وسنتقابل مع الأخوة مسؤولي الاتحاد الإفريقي في قرعة بطولة إفريقيا من اجل سماع ردهم بشأن الضمانات الخاصة بالتأمين

 

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شروطه للعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير في قطر.

 

وكشف مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي عن شروطه وجاءت كالتالي:

 

1- تعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة الزمالك في قطر وعدم تقييد حريتهم

 

2- بالقبض على الضابط القطري أبوسنيدة ومحاكمته

 

3 – بعد تنفيذ الشرطين الأول والثاني، موافقة الحكومة المصرية على خوض مباراة السوبر الإفريقي

 

4 – موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك بأغلبية التصويت

 

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 من شهر فبراير الجاري بالدوحة.


يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)
يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)
يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)
يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)
يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)
يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مرتضى منصور مؤتمر مرتضى منصور الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ حوالي 4 ساعات

طلبت من ابنة فنانة أن تسامحها.. تفاصيل آخر رسالة صوتية لـ نادية لطفي

منذ ساعتين

عاجل.. تأجيل قرار الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ ساعة و 10 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

موقف مرتضى منصور النهائي من المشاركة في السوبر الإفريقي

أحمد مرتضى: الزمالك مجبر على خوض السوبر الأفريقي

مرتضى يذيع "سيديهات" خطة اغتياله: "طظ في قطر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

01:28 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

02:33 م

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status