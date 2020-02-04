يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صورًا لمحادثات عن شخص قطري يدعى "أبوسنيدة" يحاول استغلاله لإحداث فتنة في مصر.

وجاء نص الرسائل بتاريخ 9 يوليو و10 يوليو لكن الغريب أن اليوم في كلا التاريخين كان يوم الثلاثاء في السؤال والرد مما يثير التكهنات الشديدة حول فبركة هذه المحادثات من الأساس.

وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا أكد فيها أنه تلقى تهديدات بالقتل من قطر وهناك خطة مدبرة لاستغلاله لإشعال الفتنة في مصر.

وأوضح أنه حالة عدم وجود الضمانات الأمنية المطلوبة من الحكومة القطرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي فسوف يصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بالزمالك: "أنا أتعامل مع الموقف كمسؤول ورئيس نادي وليس كواحد من الجماهير.. أعلم أن الجماهير تتعامل مع الموقف بمشاعر المشجع ولكن أفعل ذلك من أجل حماية الفريق".

وأضاف مرتضى: "غدًا سيتم حسم الأمر بشكل نهائي بخصوص التعهد الأمني والمشاركة في السوبر الإفريقي ضد الترجي وسنتقابل مع الأخوة مسؤولي الاتحاد الإفريقي في قرعة بطولة إفريقيا من اجل سماع ردهم بشأن الضمانات الخاصة بالتأمين

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شروطه للعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير في قطر.

وكشف مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي عن شروطه وجاءت كالتالي:

1- تعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة الزمالك في قطر وعدم تقييد حريتهم

2- بالقبض على الضابط القطري أبوسنيدة ومحاكمته

3 – بعد تنفيذ الشرطين الأول والثاني، موافقة الحكومة المصرية على خوض مباراة السوبر الإفريقي

4 – موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك بأغلبية التصويت

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 من شهر فبراير الجاري بالدوحة.



