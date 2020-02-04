فيسبوك يمنح الآباء المزيد من التحكم في استخدام الأطفال لتطبيق Messenger Kids

أعلنت شركة فيسبوك عن العديد من أدوات التحكم المحسنة لمنصة Messenger Kids الخاصة بها، والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2017 كوسيلة أكثر ملائمة للأطفال للتواصل مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ويتم التحكم فيها من خلال حساب الوالدين الرئيسي على فيسبوك.





تأتي التحسينات بعد إثارة مخاوف بشأن التطبيق في العام الماضي، عندما حدث خلل في برنامج Messenger Kids يتيح للأطفال أن يكونوا على اتصال بأشخاص لم يوافق عليهم آبائهم.





قالت شركة فيسبوك إن ميزة Parent Dashboard ستسمح الآن للآباء معرفة من يتحدث معهم طفلهم، سواء كانوا يتحادثون عبر الفيديو أو يرسلون الرسائل، وكذلك مدى تكرار هذه المحادثات على مدار الثلاثين يومًا الماضية.





سيتمكن الآباء أيضًا من مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المرسلة والمستلمة من حساب القاصر، مع إمكانية إزالتها والإبلاغ عنها.





إذا قام الطفل بحظر أي شخص أو إلغاء حظره، فيمكن للوالدين الوصول إلى قائمة كاملة، بالإضافة إلى الإخطار الذي يتلقونه بالفعل عندما يقوم أحد الأطفال بحظر أو الإبلاغ عن شخص ما.





وأضافت الشركة إنها ستبدأ في استخدام "لغة مناسبة للأطفال" لشرح كيفية استخدام معلوماتهم ومشاركتها، وذلك في محاولة لتعليم الأطفال دون سن 13 عامًا بشكل أفضل.





وأكدت الشركة على أن أشكال الحماية الحالية، مثل عدم استخدام بيانات الأطفال من التطبيق لأغراض الدعاية، ستظل كما هي.







