رسالة مؤثرة من نادية لطفي قبل وفاتها بأيام

توفيت الفنانة القديرة نادية لطفي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020، بعد صراع مع المرض، ومكوثها في العناية المركزة عدة أيام، وبعد دخولها في غيبوبة وتدهورت صحتها حتى أن لفظت أنفاسها الأخيرة منذ ساعات.





ونعت نادية لطفي الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وقالت في رسالة صوتيه إنها عند سماعها خبر وفاة ماجدة وقع الخبر كالصدمة عليها، مضيفة " هي أستاذة وفي الوقت نفسه هيا ليها صفتين الفنانة اللى ليها بصمات وتاريخ فنى سيظل مرتبط بأحداث الوطن وانتمائها للعروبة وللنماذج اللى قدمته".





وطلبت نادية لطفي، من ابنه ماجدة الصباحي أن تسامحها لأنها في هذا الوقت كانت غير قادرة على أن تكون في عزاء صديقة عمرها "ماجدة".





ورحلت نادية لطفي عن عالمنا عن عمر يناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض، تاركة بصمة لا تنسى في قلوب محبيها من خلال أعمالها الفنية القيمة.





وتوفيت ماجدة الصباحي في 16 يناير من الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 89 عاما.