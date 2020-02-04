بعد وفاة نادية لطفي.. قصة حفيدتها المزورة التي اشتهرت على حسابها





وخلال العام الماضي، حققت الفنانة نادية لطفي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لفتاة تشببها بشكل كبير، وانتشرت شائعة أنها حفيدتها.





إلا أنه تبين أن صورة الفتاة المنتشرة ليست حفيدتها، وإنما هي هى عارضة أزياء أجنبية، وليس لها علاقة بالفنانة نادية لطفي، حيث أن الممثلة لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.‏

سيطرت حالة من الحزن، على الوسط الفني، بعد إعلان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة نادية لطفي، عن عمر ناهز الـ 83 عاما.