Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد وفاة نادية لطفي.. قصة حفيدتها المزورة التي اشتهرت على حسابها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:23 م
Advertisements
نادية لطفي وحفيدتها المزورة
نادية لطفي وحفيدتها المزورة
الفجر الفني
Advertisements
سيطرت حالة من الحزن، على الوسط الفني، بعد إعلان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة نادية لطفي، عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

وخلال العام الماضي، حققت الفنانة نادية لطفي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لفتاة تشببها بشكل كبير، وانتشرت شائعة أنها حفيدتها.

إلا أنه تبين أن  صورة الفتاة المنتشرة ليست حفيدتها، وإنما هي  هى عارضة أزياء أجنبية، وليس لها علاقة بالفنانة نادية لطفي، حيث أن الممثلة لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.‏  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة نادية وفاة لطفي

أخبار تهمك

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ 43 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور ينسحب من انتخابات نقابة المحامين: "أنا مش فاضي"

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نادية لطفي توجه الشكر لـ"الإسكندرية السينمائي"

مفاجأة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.. هذه ليست حفيدة نادية لطفي

في لفتة طيبة.. 4 فنانات وإعلامية يزرن نادية لطفي في منزلها (صور)

نادية لطفي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها على "انستجرام"

نادية لطفي تتصدر "ترند" بعد وفاة زوجة نجلها

وفاة زوجة نجل الفنانة نادية لطفي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

11:41 ص

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

11:20 ص

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status