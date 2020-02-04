أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020.. عيار 21 يستقر

أسعار الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في أسواق الصاغة بمصر عند نفس معدلات أمس، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب على المستوى العالمي وجاءت الأسعار اليوم في السوق المحلى على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 سجل 593 جنيها للجرام.





عيار 21 سجل 692 جنيها للجرام.





عيار 24 سجل 790.75 جنيه للجرام.





أوقية الذهب 1569 دولار.





الجنيه الذهب 5536 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب عالميا حالة من الاستقرار جاء بعد أن فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف وسط ارتياح المستثمرين بعد خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي الفيروس التاجي الصيني لا تزال مؤثرة.



