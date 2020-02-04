طلبت من ابنة فنانة أن تسامحها.. تفاصيل آخر رسالة صوتية لـ نادية لطفي





وفي أخر رسالة صوتية للفنانة نادية لطفي، لأحد البرامج التلفزيونية طلبت من غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة، أن تسامحها لعدم تمكنها من حضور جنازة صديقتها ماجدة.





ونذكر أن الفنانة نادية لطفي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 83 عاما.





وتعرضت الفنانة نادية لطفي، لأزمة صحية خلال الفترة الماضية نقلت على إثرها للمستشفى، وتم وضعها تحت أجهزة التنفس، وتم منع عنها الزيارة.













منذ أيام قليلة رحلت عنا الفنانة ماجدة الصباحي، بعد ضراع مع المرض، وخرجت الفنانة الجميلة التي رحلت عن عالمنا منذ قليل نادية لطفي، ونعتها بمزيد من الحزن والآسى.