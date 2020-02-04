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عاجل.. مرتضى منصور ينسحب من انتخابات نقابة المحامين: "أنا مش فاضي"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:02 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر
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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسميًا اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن خوض انتخابات نقابة المحامين، على منصب النقيب العام.

وقال "منصور"، قبل اجتماع مجلس الإدارة الذي انتهى منذ قليل: "أرى أن ترشحي على منصب نقيب المحامين سيعطلني عن عملي داخل نادي الزمالك وفي مجلس النواب، لذلك أعتذر عن خوض الانتخابات الخاصة بالنقابة".

كان مرتضى منصور قال في تصريحات صحفية عقب تقدمه بالترشح: "أتمنى أن تكون المعركة الانتخابية نظيفة بين كل المرشحين، ومن ضمنهم زملاء أفاضل، أنا مقيد فى نقابة المحامين منذ عام 1982، وأهم حاجة عندى كرامة المحامي".

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