Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليونان.. الشرطة تعتقل 40 مهاجرا غير شرعي في أعمال شغب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد حسين
Advertisements

اعتقلت الشرطة اليونانية 40 مهاجرًا غير شرعي بسبب تورطهم في أعمال شغب جماعية وقعت مؤخرًا في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس في اليونان والتي تحولت سريعًا إلى اشتباكات مع سلطات إنفاذ القانون، حسبما ذكرت وسائل الاعلام اليونانية.

 

ووفقًا لصحيفة "ليسفوس بوست"، فقد تم اعتقال 40 شخصًا مع استمرار أعمال الشغب في الليل، مما دفع سكان البلدة المجاورة للمطالبة بإغلاق مخيم اللاجئين، وفقا لما نقلته "رويترز".

 

وقالت الصحيفة، إنالوضع  لا يزال متوترًا مع استمرار المهاجرين في المطالبة بنقلهم إلى اليونان.

 

ونقل عن وزير الهجرة واللجوء، نوتيس ميتاراكيس قوله: "هذه الأحداث المحزنة تثبت الحاجة إلى تسريع إجراءات اللجوء، وعودة طالبي اللجوء، وإنشاء مرافق مغلقة ومحكومة. وغني عن القول أن السلوكيات غير القانونية تتعارض مع إجراءات اللجوء".

 

وبحسب ما ورد، يخطط المهاجرون لمواصلة الاحتجاجات في ميتيليني، الواقعة جنوب الجزيرة.

 

أصبحت أعمال الشغب والاضطرابات في مخيم موريا أمرًا شائعًا لأن المنشأة استنفدت منذ فترة طويلة قدرتها على قبول القادمين الجدد.

 

يستمر المهاجرون غير الشرعيين في الوصول إلى الجزر اليونانية وتخزينها في حين لا تزال الحكومة مترددة في نقلهم إلى البر الرئيسي، على الرغم من الوعود بالقيام بذلك، وبناء معسكرات مؤقتة إضافية لهذا الغرض.

 

يوم الاثنين، بعد أن بدأ 2000 لاجئ في موريا مسيرة ضد ظروف المعيشة السيئة وطالبوا بمعالجة قضايا اللجوء بشكل أسرع، اندلعت اشتباكات أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لمنع المحتجين من الوصول إلى عاصمة الجزيرة متيليني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليونان أعمال شغب 40 مهاجر غير شرعي

أخبار تهمك

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ 17 دقيقة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 15 ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 14 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور ينسحب من انتخابات نقابة المحامين: "أنا مش فاضي"

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ 43 دقيقة

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل شخص جراء حريق واشتباكات في مخيم المهاجرين اليوناني المزدحم في ليسبوس

اليونان تنقل 570 مهاجرا من مخيم بجزيرة ليسبوس

مقتل 9 أشخاص إثر غرق سفينة مهاجرة قبالة لامبيدوزا

الشرطة القبرصية تعتقل 21 مهاجرًا عبروا الخط الفاصل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

11:41 ص

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

11:20 ص

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status