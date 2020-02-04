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مسؤول سابق بالبنك الدولي: مصر تحقق قفزة كبيرة العشر سنوات المقبلة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشاد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة فتح المصانع المتعثرة منذ 2011، موضحا أن هذا الملف يحظى بمتابعة دورية من الرئيس السيسي شخصيا.

وأشار "صالح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أن مصر دولة لديها قاعدة صناعية قوية، ولكن يجب استغلالها بشكل أفضل، منوها بأن الصادرات المصرية غير البترولية وصلت إلى أرقام غير قياسية.

وأكد أن الاقتصاد المصري يستعيد قوته، والصادرات تعود لمعدلاتها، منوها بأن الدولة انفقت 4 تريليون جنيه على المشروعات جديدة ومدن ذكية وبنية تحتية ومشروعات قومية، وهو ما سيحقق لمصر قفزة كبيرة خلال العشر سنوات المقبلة.
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