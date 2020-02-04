الصين تختبر مضادا لفيروس كورونا

اختبرت اللطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عقار تريازافيرين الروسي الذي أنتجه علماء من جامعة الأورال الفيدرالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن نائب وزير الصحة الروسي سيرجي كراييفوي، أن خبراء صينيون أخذوا لقاح تريازافيرين لاختباره، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة الروسية بدأت العمل على تطوير لقاح فيروس كورونا، وكانت تجري مفاوضات مع علماء صينيين حول الحصول على المواد البيولوجية، من أجل البدء في إنشاء التلقيح.

والجدير بالذكر، أن عقار تريازافيرين هو دواء روسي ومضاد للفيروسات من عائلة أزولازين، أثبت فعاليته ضد 15 نوعا من فيروسات الإنفلونزا. أنتج من قبل علماء من جامعة الأورال التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد أبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض مجهول في مدينة ووهان في 31 ديسمبر 2019.

وحدد الاختصاصيون الصينيون، في 7 يناير 2020، فيروس كورونا 2019-nCoV الجديد باعتباره الجاني، وفقا للجنة الوطنية للصحة في الصين، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.