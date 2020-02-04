"القاهرة للصرف الصحى": انتهاء فعاليات اﻷسبوع التدريبي للعاملين





أعلن المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصرف الصحى، عن انتهاء فعاليات برنامج الأسبوع التدريبى للعاملين بشركات المياه والصرف الصحى، والذي استضافته شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بمشاركة 16 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.









وأشار المهندس عادل حسن، إلى أن برنامج الأسبوع التدريبى يعد هو الأكبر من نوعه مقارنة بالبرامج المنفذة في هذا التخصص، حيث استهدف تدريب 215 متدرباً، من خلال تنفيذ 10 برامج تدريبية فى مجالات التشغيل والصيانة وجودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، من خلال عدد من التطبيقات النظرية والعملية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب (إدارة دعم مراكز التدريب) بالشركة القابضة.









وأوضح، أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب الإلكترونى تمهيداً لتطبيق منظومة التدريب الذكية، والإمتحانات الإلكترونية، التي تتماشى مع سياسة الدولة في ملف التحول الرقمى، وتتفق مع رؤية الشركة القابضة للتدريب، باتباع أحدث الطرق النظرية والعملية والتفاعلية، وكذا البث المباشر والتفاعل الإلكترونى، والتدريب على جميع أنواع الصيانات المختلفة من خلال بث مباشر للإصلاح من داخل الورش ومراكز الصيانة.​











