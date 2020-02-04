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ضبط 4 حولوا صيدلية لـ"مصنع ترامادول" في الشرقية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
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نجحت مديرية أمن الشرقية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج العقاقير المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام أربعة أشخاص: صيدلي، موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية، عامل بصيدلية، وموظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمون بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة، خاصة عقار الترامادول، وترويجه على عملائهم، متخذين من صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وبالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بالشرقية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالصيدلية المشار إليه، وبتفتيش الصيدلية ومسكن أحدهم تم ضبط الآتي: 7000 سبعة آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، وكمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت 30 كيلو جرام، وكمية من بودرة الإمفيتامين التي تستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة وزنت 100 كيلو جرام، وكمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 29 كيلو جرام، كمية من مادة نيتريك أسيد وزنت 100 كيلو جرام، 45 علبة بيتادين مغشوش وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 198 من منتج دوائي مغشوش وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كمية من مستلزمات الإنتاج تستخدم فى عملية تصنيع دواء مغشوش وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، سيارتين، مبلغ مالي، و4 هاتف محمول. 

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدامهم المواد الكيميائية في عمليات التصنيع، والمبغ المالي من متحصلات الاتجار واستخدامهم للسيارتين والهواتف في النقل والترويج.

وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 1،300،000 مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الكلمات المفتاحية

مواد مخدرة صيدلية ترامادول الشرقية

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