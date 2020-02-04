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محافظ القاهرة يوجه بسرعة إصلاح ماسورة مياه في مصر الجديدة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:24 ص
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المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، موقع كسر ماسورة المياه بقطر 150مم، بتقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع الميرغني بمصر الجديدة؛ للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة، وعودة حركة المرور لطبيعتها. 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بلاغا صباح اليوم يفيد بكسر الماسورة وانفجار المياه بمحيط الموقع.

وانتقل المسئولون بشركة المياه وحي مصر الجديدة للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع ، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة؛ لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة، بما لا يؤثر على حركة السيارات. 

وكلف المحافظ، رئيس حي مصر الجديدة ومسئولي شركة المياه، بإعادة الشيء لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الإصلاح وعدم تسرب المياه.
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الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة محافظ القاهرة كسر ماسورة مياه

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