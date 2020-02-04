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وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلاب "تجارة القاهرة"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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للعام الثالث على التوالي يشهد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ختام فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار "المصيلحي" إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة – جامعة القاهرة والخاص بدعم قدرات ومهارات طلاب كلية التجارة وضمان تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات بالوزارة، وجامعة القاهرة والجهات التابعة للوزارة ومديريتي تموين القاهرة والجيزة، وتحت الإشراف الكامل لمساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية.

كما شدد المصيلحي على فائدة هذا النوع من التدريب العملي لما له من أهمية في التعارف على الكيانات المختلفة بالوزارة وجهاتها التابعة وإشراكهم في منظومة العمل مما مكن المتدربين من فهم واستيعاب طبيعة العمل والاندماج في بيئة العمل وإثقال مهاراتهم العملية اتساقاً مع مهاراتهم العلمية.

ومن جانبه أشار محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى شكره وتقديره لوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة وذلك لما يمثله هذا البرنامج التدريبي للطلاب إلى دور مجتمعي رائع لخدمة الجامعة والمجتمع وهذا دور نحن في حاجة إليه وخاصة انه يتيح للطلاب ليس فقط المعرفة الاكاديمية بل الخبرات العملية مما ينتج عنه وجود خريجين على مستوى عالٍ من المهارة العلمية والعملية، وإذ تطلع جامعة القاهرة لمزيد من التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة.

وقدم "المصيلحي" الشكر لكافة القائمين على البرنامج التدريبي سواء من الوزارة او جهاتها التابعة وكذلك قدم الشكر لجامعة القاهرة ولكلية التجارة وقد قام بتسليم الطلبة شهادات إتمام البرنامج التدريبي.
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وزير التموين وزارة التموين طلاب تجارة جامعة القاهرة اخبار التموين اخبار الاقتصاد اليوم اخبار اقتصاد مصر

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