وزير خارجية النمسا: لن نقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن اللاجئين

قال وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد هدد بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها على حد زعمه.

ووصف شالينبرج، في تصريحات صحفية، مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا، مضيفًا أن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الفيدرالية النمساوية تعطي اهتماما كبيرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وصد موجات اللجوء.

وشدد ورفض شالينبرج، على أن مزاعم أردوغان ليست صحيحة على الإطلاق حيث تم توفير ستة مليارات يورو من الموارد المالية للنمسا لرعاية اللاجئين والمشاريع المتعلقة بهم.