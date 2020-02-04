Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير خارجية النمسا: لن نقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن اللاجئين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:29 ص
Advertisements
وزير خارجية النمسا
وزير خارجية النمسا
وكالات
Advertisements

قال وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين.

                                                     

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد هدد بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها على حد زعمه.

 

ووصف شالينبرج، في تصريحات صحفية، مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا، مضيفًا أن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الفيدرالية النمساوية تعطي اهتماما كبيرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وصد موجات اللجوء.

 

وشدد ورفض شالينبرج، على أن مزاعم أردوغان ليست صحيحة على الإطلاق حيث تم توفير ستة مليارات يورو من الموارد المالية للنمسا لرعاية اللاجئين والمشاريع المتعلقة بهم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير خارجية النمسا تركيا النمسا الكسندر شالينبرج

أخبار تهمك

نجم برشلونة يصدم كيكي سيتين بالحديث عن فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد: موجة طقس صعبة تبدأ غدا

منذ أقل من ساعة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

منذ ساعة

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 12 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 23 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

منذ حوالي 3 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

منذ ساعة و 11 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

أردوغان مهدداً أوروبا: "سأغرقكم باللاجئين السوريين"

حرب اللاجئين.. تهديدات لأوروبا وابتزاز مستمر لأردوغان (تقرير)

وزير خارجية النمسا: ما تقوم به تركيا لا علاقة له بالقانون الدولى

أردوغان يستخدم ملف اللاجئين مجددًا لابتزاز ميركل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

09:41 ص

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

09:32 ص

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status