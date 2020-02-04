فيتنام تفرض الحجر الصحي على 950 شخصا عائدين من الصين

ذكرت وسائل اعلام حكومية، اليوم الثلاثاء، أن فيتنام كلفت الجيش بفحص 950 فيتناميًا عائدون من الصين، حيث قتل وباء فيروس الكورونا أكثر من 420 شخصًا.



وسيتم عزل 950 شخصًا فى معسكرين عسكريين خارج هانوى لمدة 14 يوما على الاقل، وفقا لما ذكره راديو صوت فيتنام الرسمى. نقلًا عن وكالة رويترز.



ولم يذكر التقرير متى سيعودون إلى فيتنام، ولكنه قال إنهم سيصلون إلى مطار نوي باي في هانوي ومطار فان دون في مقاطعة كوانج نينه.



ونقل التقرير عن نجوين فيت ثانج، كبير أطباء الجيش في هانوي قوله "خلال فترة الحجر الصحي، سيتم نقل أي شخص يظهر عليه أعراض الحمى إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن التجارة عبر الحدود بين فيتنام والصين "غير مشجعة"، وأعلنت يوم الأحد أنها ستحظر جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.



وأكدت وزارة الصحة الفيتنامية حدوث حالة إضافية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، مما رفع عدد الحالات في البلاد إلى تسع حالات.



وأعلنت هونج كونج، اليوم الثلاثاء، عن أول حالة وفاة بها بسبب الفيروس التاجي الذي تم التعرف عليه حديثًا، وهو ثاني حالة خارج البر الرئيسي للصين بعد تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من 420 شخصًا، وانتشر في جميع أنحاء العالم وأثار مخاوف من نمو اقتصادي عالمي.



واستقرت أسواق الأسهم والعملات في الصين في تعاملات متقلبة بعد أن وصل القلق بشأن فيروس كورونا اليوان يوم الاثنين ومحو نحو 400 مليار دولار من القيمة السوقية من مؤشر شانغهاي القياسي.



وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها ستمنع كل الزائرين الأجانب تقريبًا الذين زاروا الصين خلال الـ 14 يومًا الماضية، للانضمام إلى أستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام وغيرهم ممن فرضوا قيودًا مماثلة.



واتهمت الصين الولايات المتحدة يوم الاثنين، بالتخويف وقالت اليوم الثلاثاء إنها ترحب بمساعدتها في مكافحة تفشي المرض.





