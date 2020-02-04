الجيش الليبي يكشف ممارسات أردوغان الإرهابية

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، بعد التزامه بوقف إطلاق النار ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب في ليبيا.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في تصريحات صحفية نشرتها "بوابة إفرقيا" الإخبارية، إن قائد الجيش خليفة حفتر استطاع بوقف إطلاق النار استدراج أردوغان إلى فخ رعاية التنظيمات الإرهابية حيث أصبحت ممارساته مكشوفة للعالم.

وأضاف المسماري، أن قوات الجيش الليبي جاهزة وقادرة على الرد على أي تهديد أمني أو خرق للهدنة، مشيرًا إلى أن التشكيلات المسلحة بدأت تستخدم أسلحة فتاكة في الأحياء السكنية إلا أن الجيش مازال متمسك بوقف إطلاق النار.

وتابع أن الأوضاع في مختلف المناطق العسكرية والتي تمثل 90% من مساحة ليبيا جيدة جداً وتعمل بشكل طبيعي رغم الحرب.

وأكد المسماري أن المداولات لاتزال مستمرة بشأن حوار جنيف لم يتم بعد تزويده بمعلومات بشأنها.