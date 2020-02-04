now | نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2020 بالاسم ورابط الجلوس بروابط مباشرة وسريعة عبر الموقع الرسمي





نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة.. بعد طول انتظار انتهت محافظة القاهرة من اعتماد نتيجة اختبارات الشهادة الإعدادية 2020 للتيرم الأول بالمحافظة.





اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة





وكشف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي (2019/2020)، والتي جاءت بنسبة نجاح جيدة.





نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة





وبلغ النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة بمدارس المحافظة 77,7% كما حضر الامتحانات 150929 طالبًا وطالبة نجح منهم 117271.





كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة





ويمكن لطلابنا الكرام الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة عبر موقعنا الفجر، حرصًا منا على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الكرام.





روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة





ونقدم لكم رابط سريع ومباشر "شغال"، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة من البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة بالضغط ( هنا ).





رابط آخر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة





نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة.. من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالضغط ( هنا ).







